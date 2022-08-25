"Московский патруль": телефонные аферисты

Александр Шевердяев уверен, что стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники уверяли, что они сотрудники Центробанка, в качестве подтверждения прислали фото липового удостоверения, рассказали о счетах и картах Александра. Они убедили мужчину, что его деньги в опасности и в итоге он, следуя инструкциям, сам перевел все свои сбережения – почти миллион рублей со сберкнижки на карту, а потом и на счет обманщикам.

Как не попасть на крючок дистанционных обманщиков? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.