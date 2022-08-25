"Московский патруль": 200 млн рублей за должность в органах исполнительной власти

Аферисты в Москве предлагали соискателям 200 миллионов рублей за должность в органах исполнительной власти. В настоящее время они задержаны оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками полиции.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что организатор преступной схемы и четверо его подельников //// незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими гражданину РФ, в сумме не менее 180 млн рублей за фиктивное решение вопроса о назначении потерпевшего на государственную должность.

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