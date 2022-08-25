"Московский патруль": поддельные миграционные карты и паспорта

Правоохранительные органы обнаружили офис, где штамповались поддельные миграционные карты, паспорта и водительские удостоверения.

По версии следствия, более трех тысяч нелегалов получили билет в новую жизнь в Москве. Какая ответственность ждет организаторов и их клиентов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.