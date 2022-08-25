"Московский патруль": пожар в деревне Орлово в Подмосковье

Следователи разбираются в причинах крупного пожара в деревне Орлово в Подмосковье, где в четверг, 25 августа, загорелся конно-спортивный клуб "Левадия".

Заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области Алена Матюхина отметила, что на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на общей площади 900 квадратных метров.

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