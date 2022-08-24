"Московский патруль": обвиняемого в убийстве бизнесмена доставили в зал суда на носидках

На очередное заседание в Московский областной суд рецидивист Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве крупного бизнесмена Владимира Маругова не смог прийти самостоятельно, медики доставили его в зал суда на носилках.

Обвиняемый уже больше двух месяцев держит голодовку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.