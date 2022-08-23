"Московский патруль": подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк сделала несколько пластических операций, меняла номерные знаки на машине и использовала в качестве прикрытия собственную дочь.

Как главная подозреваемая в шокирующем деле об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, готовилась к подрыву внедорожника? И как при этом осталась незамеченной в столице – в сюжете телеканала Москва 24.