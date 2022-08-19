"Московский патруль": задержан мужчина, готовивший похищение родственников

Сотрудники уголовного розыска задержали пожилого мужчину, который готовил похищение своих родственников. Пенсионер специально арендовал офис, где собирался удерживать близких и начал подыскивать исполнителей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь несостоявшийся похититель рискует сам оказаться в неволе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.