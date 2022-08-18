"Московский патруль": мужчина ограбил девушку на первом свидании в Коммунарке

Знакомство в интернете слишком дорого обошлось москвичке. На одном из первых свиданий она стала жертвой грабежа, а ловелас оказался в отделе полиции.

Видео сняли камеры наблюдения, установленные возле подъезда жилого дома в Коммунарке. Девушка открывает дверь, за ней следует молодой человек. Вскоре мужчина выбегает на улицу с дамской сумочкой в руках. Оказалось, что аксессуар он заполучил после ссоры с новой знакомой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.