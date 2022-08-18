"Московский патруль": во Внуково задержали 6 вероятных контрабандистов

Сотрудники Внуковской таможни задержали шестерых вероятных контрабандистов, которые попытались нелегально вывезти из России 225 килограммов золотых слитков стоимостью 800 миллионов рублей.

Для того, чтобы тайно переправить ценный груз, сообщники придумали хитрый план и купили билеты сразу в две страны: в Армению и Объединенные Арабские Эмираты. Почему улететь не получилось? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.