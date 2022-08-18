"Московский патруль": в Мытищах изъяли более 8 килограммов наркотиков

Больше 8 килограммов наркотиков изъяли подмосковные полицейские. Двух подозреваемых в сбыте запрещенных веществ оперативники и бойцы отряда спецназначения "Гром" задержали при попытке забрать нелегальный товар.

За очередной партией они пришли в зеленую зону на Липецком шоссе Мытищинского городского округа. Туда приятелей привели координаты, переданные куратором незаконного бизнеса. В пакете лежало больше десятка свертков с белым порошком. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.