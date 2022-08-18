"Московский патруль": полиция задержала мужчину за попытку ограбления девушки в метро

Столичные полицейские задержали вероятного вора, который набросился на пассажирку метро, когда она спускалась в подземный переход станции "Савеловская".

Злоумышленник настиг потерпевшую на лестнице и начал отнимать у нее телефон. Девушка попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Вор выхватил смартфон и пустился в бега. Но недалеко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.