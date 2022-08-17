"Московский патруль": ГАИ задержала водителя каршеринга в Зеленограде

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя, который сел за руль, не имея прав, и устроил лихой заезд по автобану.

Инспекторы попытались остановить автомобиль каршеринга в Зеленограде. Однако, водитель лишь начал набирать скорость. Он лихо перестраивался, гнал по встречной полосе и проезжал на красный сигнал светофора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.