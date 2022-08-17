"Московский патруль": полиция задержала мошенников, устраивающих подставные аварии

Группировку вероятных мошенников, которые незаконно обогатились на 60 миллионов рублей, задержали столичные полицейские. Аферисты устраивали подставные аварии с участием мотоциклов, а потом получали выплаты в страховых компаниях.

Оперативникам удалось выйти на троих предполагаемых режиссеров дорожных инсценировок. По версии следствия, они подыскивали юристов, автоэкспертов и владельцев мотоциклов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.