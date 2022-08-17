"Московский патруль": задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров

В Подмосковье десятки пенсионеров пострадали от двух группировок мошенников. Предполагаемые участники ОПГ орудовали в разных городах, но их методы были очень похожи. Одни представлялись водопроводчиками, другие газовщиками.

Запуганные пожилые люди отдавали огромные суммы, ведь были уверены в том, что их квартиры либо взорвутся, либо затопит. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.