"Московский патруль": в суд доставили зампредседателя правительства Ленобласти

В Басманный суд столицы для избрания меры пресечения доставили заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Харлашкин, занимая должность председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разрешил гасить долги компании "Метрострой" за счет средств госконтракта, выделенных на строительство объектов Красносельско-Калининской линии метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.