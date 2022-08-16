"Московский патруль": полиция задержала участников драки на станции "Александровский сад"

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали молодых людей, которые устроили потасовку на станции "Александровский сад".

Выходку хулиганов сняли камеры видеонаблюдения. Один из нарушителей в спешке пытался пробраться через стеклянные створки турникета, но его настигли двое приятелей, и они вместе навалились на заграждение, которое разбилось вдребезги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.