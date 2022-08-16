"Московский патруль": предъявлено обвинение организаторам подпольного казино в МО

В Подмосковье предъявили обвинение вероятным участникам преступного сообщества, которые организовали подпольное казино. Оно располагалось в коттедже в Одинцовском городском округе.

Дом был напичкан оборудованием по выкачиванию денег. А штат сотрудников и руководителей незаконного бизнеса составлял больше 20-ти человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.