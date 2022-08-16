"Московский патруль": полиция в МО задержала подозреваемого в краже

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в необычной краже. Под покровом ночи с подземной парковки одного из жилых комплексов Королева исчез снегоболотоход.

Преступление произошло в доме на улице Академика Легостаева. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как с территории паркинга выезжает "Газель", в которую злоумышленник погрузил дорогую и очень приметную технику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.