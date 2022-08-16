"Московский патруль": силовики закрыли так называемую "финансовую прачечную"

В Москве оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с сотрудниками ФСБ закрыли так называемую "финансовую прачечную".

По данным следствия, через сотню фирм-однодневок теневые финансисты смогли отмыть больше 100 миллионов рублей. Кто пользовался незаконными услугами? И почему эта схема до сих так популярна? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.