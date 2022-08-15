"Московский патруль": СК расследует отравление жителей дома на юго-востоке Москвы

Чем именно отравились жители дома на юго-востоке Москвы, выяснят следователи. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Накануне семья внезапно почувствовала себя плохо, двоих человек госпитализировали. Изначально сообщалось, что они могли пострадать в результате утечки газа. Однако позже стали появляться и другие версии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.