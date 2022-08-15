"Московский патруль": полиция задержала избившего мужчину у входа в метро злоумышленника

Столичные полицейские задержали злоумышленника, который сильно избил мужчину рядом с входом в метро.

Нападение случилось ночью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный сначала избивал свою жертву руками, а затем безжалостно добивал ногами. Пострадавшего госпитализировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.