"Московский патруль": на таможне в РФ задержали элитное шампанское

Элитное шампанское стоимостью больше полумиллиона рублей не смогло преодолеть российскую границу. 15 бутылок с алкоголем премиум-класса в нашу страну контрабандной пытался провезти гражданин Вьетнама.

Мужчина прибыл из Дубая в столичный аэропорт Домодедово и проследовал к выходу. Дальше путь преградили таможенники. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".