"Московский патруль": дольщики пожаловались на обман при вложении средств в строительство

Дольщики пожаловались, что отдали 150 миллионов рублей на строительство большого и современного паркинга, однако вместо обещанного объекта осталась бетонная пустыня.

История гаражного кооператива "Автоивановец" началась в 2012 году. Тогда огромную территорию начали очищать от старых гаражей. Взамен собственникам боксов достался участок земли, где они решили за свой счет возвести современный паркинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

