"Московский патруль": 3 700 записи предстоит изучить для выяснения причин пожара на Ozon

Записи с 3 700 камер видеонаблюдения предстоит изучить следователям, чтобы выяснить истинную причину пожара на складе Ozon в Подмосковье. Напомню, огонь охватил 55 тысяч квадратных метров. Крупнейший за последние годы пожар тушили несколько дней. Сейчас на территории сгоревшего склада работают следователи и криминалисты.

Спустя четыре дня после полной ликвидации возгорания и девять дней после начала масштабного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре в некоторых местах все еще заметно тление. По предварительной версии, очаг возгорания был на втором этаже зоны разгрузки товара. Но сейчас добраться туда невозможно. Проход опасен для жизни. Конструкции в любой момент могут обрушиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

