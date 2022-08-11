"Московский патруль": экс-главе Серпуховского района прибавили срок

Бывшему главе Серпуховского района подмосковья Александру Шестуну прибавили срок. Ему назначили дополнительные полгода за оскорбления судьи и прокурора.

Он уже приговорен к 15 годам колонии за систематическое получение взяток и отмывание криминальных доходов, а теперь признан виновным в неуважении к суду и оскорблениях представителя власти. После первого приговора у Шестуна и его близких конфисковали 676 объектов недвижимости общей стоимостью больше трех миллиардов рублей, а кроме того две базы отдыха и 22 автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

