"Московский патруль":жители Орехово-Зуево пожаловались на перекрывающего дорогу бизнесмена

Жители города Орехово-Зуево заявили, что местный бизнесмен перекрывает им путь, то устанавливая бетонные блоки, то вырывая огромные ямы. Люди не могут нормально ходить по грунтовой дороге уже несколько месяцев после того, как владелец одного из коттеджей сделал подъезд к своему дому из асфальта.

По словам местных жителей, теперь владелец особняка недоволен тем, что люди пачкают асфальт и хочет, чтобы мимо никто не ходил и не ездил. Здесь регулярно появляется строительная техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

