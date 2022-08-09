"Московский патруль": в Москве задержали воров велосипедов и самокатов

В Москве задержали злоумышленника, который вместе с сообщником воровал велосипеды и самокаты, а после сдавал их в ломбард. По версии полицейских, двое приезжих поставили кражи на поток, совершая преступления в течение двух недель.

На допросе один из подозреваемых рассказал по какой схеме он вместе с сообщником похищал транспортные средства. По его словам, приятели выбирали велосипеды, которые хранились на верхних этажах домов. От противоугонных замков и защитных конструкций избавлялись с помощью пассатижей. Сразу же сбывали краденое в ломбарды, а деньги делили пополам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

