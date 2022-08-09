"Московский патруль": перед судом престанут обманывавшие арендаторов участники группировки

В Москве перед судом предстанут вероятные участники группировки, которые обманывали арендаторов квартир. Сообщники заманивали людей ценами, которые были намного ниже рыночных.

Заинтересованным клиентам аферисты высылали дополнительные фотографии и информацию, а после сообщали, что спрос на квартиру, якобы, довольно велик. Кто внесет предоплату раньше, тот может готовиться к заселению, говорили злоумышленники. На такую уловку попали не меньше 40 человек, а материальный ущерб составляет более полумиллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

