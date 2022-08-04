"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже

Летние веранды привлекают не только москвичей и гостей города, но и наглых воришек. Одного из них задержали полицейские.

Один из гостей кафе выложил портмоне с деньгами и банковскими картами на стол и спокойно разговаривал по телефону. В этот момент к нему подъехал велосипедист, схватил кошелек и умчался в даль. Материальный ущерб составил 130 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.