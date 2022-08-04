"Московский патруль": суд в Подмосковье рассмотрит дело о разбойном нападении

В подмосковном Павловском Посаде в ближайшее время начнут судить рецидивистов, обвиняемых в дерзком разбойном нападении. По версии следствия, двое сообщников силой заставили потерпевшего открыть им квартиру, откуда похитили ценные вещи.

Во время допроса приятели заявили, что они народные инспекторы и боролись с неким наркокурьером. Однако полицейским эта версия показалась неубедительной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.