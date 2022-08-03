"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

Обещали хорошую прибыть от инвестиций в бизнес-проекты, но озолотили только себя. В Москве задержаны учредитель, сотрудники и деловые партнеры так называемой студии бизнеса. Их подозревают в мошенничестве на 15 миллионов рублей.

Как хитрецы убеждали клиентов вкладывать деньги в пустышки? И сколько человек успели обмануть? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.