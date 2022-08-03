"Московский патруль": ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев признал вину в особо крупном мошенничестве и назвал имена своих вероятных соучастников, о котором раньше не было известно следствию. Об этом стало известно в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, на котором рассматривался вопрос о продлении Зуеву меры пресечения.

Кроме того выяснилось, что руководитель Московской высшей школы социальных и экономических наук погасил причиненный государству ущерб – больше 15 миллионов рублей.

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