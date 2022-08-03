"Московский патруль": суд избрал меру пресечения экс-руководителю главы МЧС

Пресненский суд столицы избрал меру пресечения бывшему руководителю аппарата главы МЧС России Вадиму Сойникову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Дело связано с проведением работ по ремонту ведомственного спорткомплекса. Предварительный ущерб оценивается в 17 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.