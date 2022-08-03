"Московский патруль": пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье

И начнём выпуск с места масштабного пожара в поселке Петровское Истринского городского округа Подмосковья. Здесь загорелся склад крупнейшего в России интернет-магазина. Огонь охватил больше 50 тысяч квадратных метров.

Не обошлось без погибших и пострадавших. Из-за чего произошел пожар? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.