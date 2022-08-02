"Московский патруль": в Подмосковье задержали вероятного наркокурьера

В Подмосковье полицейские задержали вероятного наркокурьера, который ходил в лес, чтобы собирать мешочки с запрещенными веществами.

Правоохранители остановили его автомобиль подозреваемого рядом с лесом в селе Большое Семеновское Талдомского городского округа. Мужчина так сильно нервничал, что сам выдал себя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.