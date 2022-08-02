"Московский патруль": один из нападавших на вдову Градского предстанет перед судом

В подмосковном Наро-Фоминске будут судить одного из вероятных налетчиков на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Полгода назад грабители угрожая пистолетом похитили у женщины почти 100 миллионов рублей.

Преступление было тщательно спланировано. По версии следствия, злоумышленники сымитировали ДТП перед автомобилем вдовы артиста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.