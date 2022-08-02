"Московский патруль": в Подмосковье задержали троих подозреваемых в убийстве

В Подмосковье арестовали троих сообщников, которых подозревают в расправе над жителем Балашихи. Роман Захаров пропал еще зимой, после чего его жилье неожиданно оказалось в чужих руках.

Сейчас в лесу в Костромской области удалось найти тело мужчины. Как правоохранители раскрыли это непростое дело? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.