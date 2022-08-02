"Московский патруль": таможенники пресекли канал контрабанды из Азии

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы пресекли крупный канал незаконного ввоза электронных сигарет и табачной продукции из Азии.

Проверки проводились на территории Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Изъято более 10 тонн товаров стоимостью 70 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.