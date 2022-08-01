"Московский патруль": полицейские задержали буйного пассажира трамвая

Буйного пассажира трамвая, который набросился на пенсионера, задержали столичные полицейские. Очевидцы сняли хулигана на видео и выложили запись в Интернет.

Сначала нетрезвый мужчина с трудом передвигался по салону и ругался матом. А потом нанес пенсионеру несколько ударов, чтобы спровоцировать драку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.