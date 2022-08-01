"Московский патруль": суд вынес приговор производителям суррогатного алкоголя

В столице вынесли приговор участникам преступной группировки, которая подпольно разливала спиртные напитки. Незаконный оборот составлял миллионы рублей.

Работников нелегального цеха задержали еще полтора года назад. И вот теперь удалось выйти на предполагаемого лидера группировки бутлегеров. Кем он оказался? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.