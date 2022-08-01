"Московский патруль": полицейские в Подмосковье задержали похитителя велосипедов

В Подмосковном Жуковском полицейские задержали любопытного воришку. Он заглядывал в открытые подъезды жилых домов, чтобы похитить велосипеды.

Увезти их было несложно. Злоумышленник не тратил время на срезание замков, а выбирал непристегнутые велосипеды. А потом сразу же на них добирался до ближайшего пункта скупки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.