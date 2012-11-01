Иллюзионист пугал прохожих на Хэллоуин своей "отваливающейся" головой

Иллюзионист из Калифорнии решил отпраздновать Хэллоуин раньше всех, еще днем. И сделал это необычным способом. В канун Дня Всех Святых Рич Фергюсон пугал прохожих своей "оторванной" головой. По словам фокусника, в светлое время суток такие трюки выглядят эффектнее. Иллюзионист подходил к ничего не подозревающим людям, делал вид, что чихал и в следующую секунду оказывался "обезглавленным".

Некоторые прохожие смеялись и фотографировали Фергюсона. А некоторые не на шутку пугались. Школьники, увидев фокусника с головой в руках и в черном плаще, буквально бросались врассыпную.