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01 ноября 2012, 17:28

Иллюзионист пугал прохожих на Хэллоуин своей "отваливающейся" головой

Иллюзионист пугал прохожих на Хэллоуин своей "отваливающейся" головой

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Иллюзионист из Калифорнии решил отпраздновать Хэллоуин раньше всех, еще днем. И сделал это необычным способом. В канун Дня Всех Святых Рич Фергюсон пугал прохожих своей "оторванной" головой. По словам фокусника, в светлое время суток такие трюки выглядят эффектнее. Иллюзионист подходил к ничего не подозревающим людям, делал вид, что чихал и в следующую секунду оказывался "обезглавленным".

Некоторые прохожие смеялись и фотографировали Фергюсона. А некоторые не на шутку пугались. Школьники, увидев фокусника с головой в руках и в черном плаще, буквально бросались врассыпную.
Ксения Чепенко новости
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