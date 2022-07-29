"Московский патруль": в Москве ликвидировали подпольный цех по производству масла

В Москве ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного сливочного масла. По версии следствия, двое мужчин делали дешевый маргарин и упаковывали в поддельные этикетки известного производителя сливочного масла.

В ходе обыска, арендуемых участниками организованной группы помещений сотрудники полиции обнаружили более 8 000 пачек готового к продаже продукта. Также были изъяты станки, этикетки, упаковочный материал, документация и емкости с используемым в качестве сырья растительным аналогом сливочного масла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

