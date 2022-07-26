"Московский патруль": заявившая об избиении москвичка хотела обмануть общественность

Анастасия Пушкарева, которая обратился в программу телеканала Москва 24, рассказала, что ее жестоко избил бывший возлюбленный. По ее словам, бывший ухажер ворвался в ее квартиру, где мучил девушку несколько часов. В интервью некоторым изданиям она поведала, что в результате происшествия в квартире остались следы крови.

В управлении МВД РФ по Москве рассказали, что уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью" возбудили в отношении самой девушки. Оказалось, что те самые пятна крови принадлежали совсем не ей, а бывшему возлюбленному. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

