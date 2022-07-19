"Московский патруль": в Орехово-Зуеве полиция обнаружила нелегальный цех

В Орехово-Зуеве полиция обнаружила нелегальный цех, в котором трудились мигранты из Восточной Азии. Они шили одежду, которую владелец бизнеса сбывал на рынках Подмосковья.

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