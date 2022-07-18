"Московский патруль": суд вынес решение по делу мужчины, стрелявшего у парка "Сказка"

В Кунцевский суд Москвы доставили мужчину, который устроил стрельбу возле парка развлечений "Сказка". Потасовка произошла в минувшие выходные. Один из участников конфликта получил серьёзные травмы.

Что не поделили гости? И какую меру пресечения фигуранту уголовного дела о покушении на убийство запросили следователи? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.