"Московский патруль": суд арестовал сотрудника аэропорта Шереметьево, укравшего 21 млн руб

Сотрудник зоны сортировки багажа аэропорта Шереметьево стал фигурантом уголовного дела о крупной краже.

По данным правоохранителей, он залез в чемоданы пассажиров и украл около 21 миллиона рублей. При этом, как уточняется, деньги он спрятал под одеждой.

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