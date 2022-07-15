"Московский патруль": около 13,5 тыс нетрезвых водителей задержали с начала года

Около 13,5 тысяч нетрезвых водителей задержали полицейские Москвы за первые 6 месяцев этого года. Такие данные озвучили в столичном управлении Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС также задержали немало водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, уже будучи лишенными водительских прав. Такие нарушители в суде будут нести ответственность по статье уголовного кодекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.