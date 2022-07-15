"Московский патруль": суд арестовал убившего сотрудницу микрофинансовой организации

Хамовнический суд столицы избрал меру пресечения Дмитрию Перевозчикову. Он обвиняется в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации "Вива-деньги".

Мужчина уже признал вину и в подробностях рассказал следователям, как совершил преступление.

Перевозчикову вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса: убийство и незаконный оборот оружия. Суд отправил его под стражу на 2 месяца.

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