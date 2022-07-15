"Московский патруль": банкира Ипатова экстрадировали в Россию

Сотрудники Интерпола и ФСИН экстрадировали в Россию банкира Сергея Ипатова. Его обвиняют в мошенничестве на миллиарды рублей со вкладами клиентов одного из московских банков.

Самолетом Ипатова доставили в Москву из Черногории. Он начал скрываться еще в 2018 году после того, как его мошенническую схему рассекретили правоохранители.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы начальник одного из банковских подразделений вместе с сообщниками вносили в базу данных заниженные цифры по вкладам клиентов, а разницу забирали себе.

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